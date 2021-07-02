Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной
Объявленный Президентом Беларуси Александр Лукашенко, легитимность режима которого не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира, поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной
Об этом он заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси, передает RegioNews со ссылкой на агентство Белта.
Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
Впоследствии, 3 июня, Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске.
Также, по словам представителя Госпогранслужбы, из-за шагов Беларуси в сторону сотрудничества с Россией, Украина усиливает охрану границы с ней.
Вместе с тем, 25 июня сообщалось, что Зеленский признался, что лично предупредил Лукашенко о спецоперации "вагнеровцев".
Еще раньше, 17 сентября 2020-го Беларусь усилила охрану границы с Украиной. Лукашенко также закрыл границы с Польшей и Литвой.
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