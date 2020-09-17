Беларусь усилила охрану границы с Украиной
Лукашенко также закрыл границы с Польшей и Литвой
Лукашенко также закрыл границы с Польшей и Литвой
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усиленную охрану границы с Украиной.
Об этом Лукашенко заявил на провластном концерте в Минске, пишет RegioNews со ссылкой на Hromadske.
Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к большому сожалению, с нашей братской Украиной", — сказал он.
Лукашенко добавил, что в последние месяцы вынужден вместе с президентом РФ Путиным и министром обороны Шойгу "выстроить совместной защите Союзного государства".
Напомним, у Зеленского обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами.
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