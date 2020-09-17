17:00  17 сентября
Для нардепа Юрченко будут просить арест или 6,5 миллиона залога – САП
20:10  17 сентября
Кернеса лечат в реанимации клиники "Шарите"
17:46  17 сентября
На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 21:06 2

Беларусь усилила охрану границы с Украиной

17 сентября 2020, 21:06 2
Читайте також українською мовою
Лукашенко также закрыл границы с Польшей и Литвой
Лукашенко также закрыл границы с Польшей и Литвой
Читайте також
українською мовою

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усиленную охрану границы с Украиной.

Об этом Лукашенко заявил на провластном концерте в Минске, пишет RegioNews со ссылкой на Hromadske.

Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к большому сожалению, с нашей братской Украиной", — сказал он.

Лукашенко добавил, что в последние месяцы вынужден вместе с президентом РФ Путиным и министром обороны Шойгу "выстроить совместной защите Союзного государства".

Напомним, у Зеленского обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами.

Украина Беларусь граница Александр Лукашенко Польша Литва
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос
17 сентября 2020, 12:28
В Минздраве объяснили, как голосовать на местных выборах больным коронавирусом
17 сентября 2020, 10:24
Заседание ТКГ: обсудили перемирие, местные выборы и обмен пленными
17 сентября 2020, 08:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »