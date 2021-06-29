В МИД Украины подтвердили гибель украинского моряка на судне в Индийском океане

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В результате пожара на судне МЅС MESSINA в Индийском океане погиб гражданин Украины, дело находится на особом контроле посольства Украины в Сингапуре

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольства Украины в Индии и Сингапуре оперативно выяснили ситуацию на судне МЅС MESSINA. Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от города Порт-Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза МЅС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения, - сказал Николенко.

По его словам, судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них 26 граждан Украины, следовавшего из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, бывших в районе инцидента. Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное, - добавил Николенко.

Он отметил, что сейчас МЅС MESSINA буксируют в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия - до 4 июля.

Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации. Дело находится на особом контроле посольства Украины в Сингапуре, - подчеркнул Николенко.

Как сообщалось вчера, по информации СМИ, в пожаре на судне под либерийским флагом в Индийском океане погиб украинский моряк. Возле Шри-Ланки загорелось судно под названием МЅС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки.