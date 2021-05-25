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25 мая 2021, 10:16 119

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

25 мая 2021, 10:16 119
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Рixabay
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Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, запрет будет действовать с 26 мая, пишет RegioNews.

"С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. На внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - сообщил премьер.

Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Кроме этого, правительство поручило пограничной службе прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

Напомним, накануне Зеленский дал поручение, чтобы авиасообщение с Беларусью было приостановлено. Известно, что такова реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая находился на борту самолета Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен в Беларуси в список террористов. Известно, что уже ряд стран запретили полеты над Беларусью.

Украина Беларусь авиаперелеты самолет Денис Шмыгаль

 
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