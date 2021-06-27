МИД назвал паспортизацию на Донбассе элементом гибридной войны РФ

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В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявления России о паспортизации Донбасса, Украина заявляет, что это нарушение Минских соглашений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко, передает RegioNews.

26 июня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства якобы является "вынужденным гуманитарным мероприятием".

Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - заявили в МИД.

Николенко напомнил, что в апреле 2019 года Украина и ООН осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По нашим данным, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта. Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности", - отметили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что командование РФ увеличило количество офицеров оккупационной разведки на Донбассе.