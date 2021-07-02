В МЗС не підтвердили закриття кордону з Білоруссю і заперечили звинувачення Лукашенка
У МЗС не підтвердили закриття україно-білоруського кордону, Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка в постачанні зброї і втручанні у внутрішні справи Білорусі
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому, - зазначив Ніколенко.
За його словами, від офіційного Мінська Київ очікує такої ж позиції і щоб кордон між країнами залишалася простором безпеки.
Політика нашої держави спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини і існує верховенство права, - додав представник МЗС.
Ніколенко зазначив, що заяви Лукашенка щодо України як про зовнішню загрозу для Білорусі "укладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".
Переконані, що ніякі абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу і України як держави, яка поважає і захищає права людей, - підкреслив він.
Представник МЗС також зазначив, що українська сторона поки не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.
Від такого кроку постраждає насамперед білоруський народ, - резюмував Ніколенко.
Як повідомлялося, сьогодні Лукашенко доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною.
Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Згодом, 3 червня, Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.
Також, за словами речника Держприкордонслужби, через кроки Білорусі в бік співпраці з Росією, Україна посилює охорону кордону з нею.
Разом з тим, 25 червня повідомлялося, що Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".