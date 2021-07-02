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02 липня 2021, 20:35 6

В МЗС не підтвердили закриття кордону з Білоруссю і заперечили звинувачення Лукашенка

02 липня 2021, 20:35 6
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Фото з відкритих джерел
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У МЗС не підтвердили закриття україно-білоруського кордону, Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка в постачанні зброї і втручанні у внутрішні справи Білорусі

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому, - зазначив Ніколенко.

За його словами, від офіційного Мінська Київ очікує такої ж позиції і щоб кордон між країнами залишалася простором безпеки.

Політика нашої держави спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини і існує верховенство права, - додав представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що заяви Лукашенка щодо України як про зовнішню загрозу для Білорусі "укладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".

Переконані, що ніякі абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу і України як держави, яка поважає і захищає права людей, - підкреслив він.

Представник МЗС також зазначив, що українська сторона поки не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

Від такого кроку постраждає насамперед білоруський народ, - резюмував Ніколенко.

Як повідомлялося, сьогодні Лукашенко доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Згодом, 3 червня, Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.

Також, за словами речника Держприкордонслужби, через кроки Білорусі в бік співпраці з Росією, Україна посилює охорону кордону з нею.

Разом з тим, 25 червня повідомлялося, що Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".

Ще раніше, 17 вересня 2020-го Білорусь посилила охорону державного кордону з Україною. Лукашенко також закрив кордони з Польщею та Литвою.

Білорусь кордон МЗС Олександр Лукашенко дипломатія

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