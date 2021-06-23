Раде предлагают прекратить дипломатические отношения с Беларусью

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В Верховной Раде зарегистрировали проект заявления парламента о прекращении дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме вопросов по беженцам и политзаключенным

Документ появился на сайте ВР в среду, 23 июня, передает RegioNews.

Среди авторов проекта заявления - Алексей Гончаренко, Ирина Фриз, Николай Княжицкий.

По мнению нардепов, принятие Радой заявления будет способствовать усилению международного давления на должностных лиц Беларуси.

В обосновании заявления говорится, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сепаратистам ОРЛО приехать в Минск и допросить задержанного журналиста Романа Протасевича о его возможном участии в боях на Донбассе.

Документ предусматривает непризнание выборов президента Беларуси, осуждение сотрудничества с сепаратистами ОРДЛО. Также демократические страны мира призывают к продолжению и усилению политического и экономического давления на Беларусь и к введению персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

В случае одобрения спикер Рады должен направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международные парламентские организации.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске. Верховная Рада на заседании приняла постановление о заявлении парламента по инциденту с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Решение поддержало 280 народных депутатов.