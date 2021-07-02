Лукашенко доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною

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Оголошений Президентом Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність режиму якого не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу, доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною

Про це він заявив на урочистих зборів на честь Дня Незалежності Білорусі, передає RegioNews з посиланням на агентство Белта.

Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною, - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Згодом, 3 червня, Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.

Разом з тим, 25 червня повідомлялося, що Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".

Ще раніше, 17 вересня 2020-го Білорусь посилила охорону державного кордону з Україною. Лукашенко також закрив кордони з Польщею та Литвою.