Нардепы требуют, чтобы в генпрокуратуре возбудили дело против Лукашенко

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Народные депутаты требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против президента Беларуси Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом нардеп фракции "Голос" Юлия Клименко сообщила белорусской службе Радио Свобода.

Мы обратились в Генеральную прокуратуру относительно преступлений, в частности задержания Романа Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР" законными режимами и разрешил следственные действия квазиспецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага", - сказала она.

По ее словам, обращение поддержали не только представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", но и депутаты других фракций, за исключением ОПЗЖ, которые считают Александра Лукашенко действующим президентом соседней страны.

Напомним, 7 июня Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звание почетного доктора.

26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании запретил полеты над воздушным пространством Беларуси после задержания самолета с белорусским оппозиционером на борту.