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11 мая 2021, 12:08 157

В список олигархов в Украине могут включить 13 человек - Данилов

11 мая 2021, 12:08 157
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Фото: из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) насчитал в Украине 13 лиц, подпадающих под критерии олигарха.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Президент дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", - сказал Данилов.

Однако во время своего выступления секретарь СНБО не стал называть конкретных имен олигархов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

СНБО заявление Алексей Данилов законопроект олигархи

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