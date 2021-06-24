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24 июня 2021, 15:53 96

В метрополитене Киева произошел сбой, не работает оплата проезда

24 июня 2021, 15:53 96
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Фото: из открытых источников
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В Киевском метрополитене произошел сбой системы оплаты проезда банковской карточкой и мобильными приложениями

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает RegioNews.

Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.

В метрополитене призвали пользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.

О возобновлении работы в обычном режиме обещают сообщить Пусл устранения неполадок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Центральный и Южный вокзалы.

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