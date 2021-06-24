В метрополитене Киева произошел сбой, не работает оплата проезда
В Киевском метрополитене произошел сбой системы оплаты проезда банковской карточкой и мобильными приложениями
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает RegioNews.
Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.
В метрополитене призвали пользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.
О возобновлении работы в обычном режиме обещают сообщить Пусл устранения неполадок.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Центральный и Южный вокзалы.
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