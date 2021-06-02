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02 июня 2021, 17:56 13

В Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах

02 июня 2021, 17:56 13
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Фото: из открытых источников
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В Верховную Раду Украины внесли проект закона президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Проекту Закона "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" присвоен статус неотложного

В карточке законопроекта указано, что его передали на рассмотрение руководству Верховной Рады, однако в открытом доступе текста документа пока нет.

Он также должен пройти слушание в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

Владимир Зеленский закон Верховная Рада законопроект олигархи

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