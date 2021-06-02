В Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах

Фото: из открытых источников

В Верховную Раду Украины внесли проект закона президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Проекту Закона "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" присвоен статус неотложного

В карточке законопроекта указано, что его передали на рассмотрение руководству Верховной Рады, однако в открытом доступе текста документа пока нет.

Он также должен пройти слушание в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.