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24 июня 2021, 18:05 2318

В Раду проходят четыре партии – опрос

24 июня 2021, 18:05 2318
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Фото из открытых источников
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Четыре политические партии - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" – могут точно преодолеть 5%-й проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование состоялось в ближайшее время

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова, передает RegioNews.

За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 28% респондентов, определившихся с выбором, и 18% от общего количества опрошенных. "Европейскую солидарность" поддерживают 19% и 12% соответственно, "ОПЗЖ" - 15% и 10%. За "Батькивщину" готовы проголосовать 10,5% и 7% соответственно.

Шансы преодолеть 5%-й барьер имеет также партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 6% тех, что определились с выбором, и 4% от общего количества респондентов.

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 4% и 2% соответственно, партию "Гражданская позиция" - 3% и 2%, ВО "Свобода" - 3% и 2% соответственно. За Радикальную партию Олега Ляшко готовы проголосовать 2,5% тех, что определились, и 2% от общего количества респондентов, партию "УДАР Виталия Кличко" - 2% и 1% соответственно. Партии "Оппозиционный блок", "Голос" и Партию Шария поддерживают по 1% среди тех, что определились с выбором и по 1% от общего количества респондентов.

Исследование проведено в период с 11 до 16 июня методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Как сообщалось сегодня, за Зеленского готовы проголосовать 32% граждан. Если бы выборы президента Украины состоялись в середине июня 2021 года, за Владимира Зеленского в первом туре проголосовали бы 32,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором.

исследование партии опрос Верховная Рада социология центр Разумкова

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