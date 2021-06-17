Комитет Рады отправил на доработку закон Зеленского об олигархах

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Комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции решил, что законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах требует доработки

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента, передает RegioNews.

Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС, - ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - говорится в сообщении.

Члены комитета рекомендуют при доработке документа учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации ПАСЕ №1516.

В комитете подчеркнули, что законопроект также требует заключения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине сейчас готовится ряд законодательных инициатив по деолигархизации.