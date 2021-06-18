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18 июня 2021, 14:38 129

ОАСК остановил действие предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в "Нафтогаз"

18 июня 2021, 14:38 129
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Фото: из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в котором требовалось от Кабмина уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Известно, что заявление в ОАСК подал глава Кабмина Денис Шмыгаль

Суд постановил... остановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Нацагентству", - говорится в сообщении окружного админсуда.

В ОАСК добавили, что открыли производство по делу иска Шмыгаля к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции по поводу отмены предписания.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня", - сообщила в суде.

Напомним, 15 июня, выдало предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза".

В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд из-за предписания НАПК о незаконности его назначения.

Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.

Позже в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко через предписание НАЗК.

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