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15 июня 2021, 12:22 258

Витренко пойдет в суд из-за предписания НАПК о незаконности его назначения

15 июня 2021, 12:22 258
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Фото: из открытых источников
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко будет оспаривать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно незаконности его назначения на эту должность

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает RegioNews.

В компании предписание НАПК назвали незаконным, и заявили о "выборочном правосудии и предвзятом отношении".

Для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия по "Нафтогазу" у меня отсутствовали", - заявил Витренко.

Он добавил, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабинет министров.

Витренко утверждает, что решение о назначении принял Кабинет Министров, поэтому "абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня "отблагодарило" это лицо, взяв на работу".

Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - добавил он.

Напомним, в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко. В ведомстве считают, что распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз" должно быть отменено.

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