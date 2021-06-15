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В НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко
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15 июня 2021, 10:39 332

В НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко

15 июня 2021, 10:39 332
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Фото: nazk.gov.ua
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз" должно быть отменено

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков.

Так, в агентстве отмечают, что было нарушено требование закона "О предотвращении коррупции", которая предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года человек не должен принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, когда работала на государство.

Такое ограничение действует не зависимо от того, сколько человек работало в должности до увольнения, сообщили в НАПК. Витренко, как известно, до назначения главой правления НАК "Нафтогаз" был и. о. министра энергетики.

"По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. Министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно принимал участие в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", - отметили в агентстве.

В НАЗК требуют отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения Правительства № 370-р, согласно которым был избран и назначен Юрий Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт, а также решить вопрос относительно прекращения срока действия контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

Напомним, 17 июля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о завершении своей работы в компании.

Ранее также сообщалось, что Витренко провел кадровые перестановки в "Нафтогазе" и назначил двух советников. Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

Нафтогаз Юрий Витренко министр Минэкоэнерго НАПК

 
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