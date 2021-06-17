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17 июня 2021, 14:58 26

Шмыгаль оспаривает в суде предписание, вынесенное НАПК против Витренко

17 июня 2021, 14:58 26
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Фото из открытых источников
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Премьер Денис Шмыгаль хочет оспорить предписание НАПК по председателю правления "Нафтогаза" Юрию Витренко - соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Отмечается, что суд сейчас решает вопрос об открытии производства по исковому заявлению.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года.

Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца - Кабинет Министров Украины и председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 15 июня, в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз" должно быть отменено.

В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд из-за предписания НАПК о незаконности его назначения. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко будет обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно незаконности его назначения на эту должность.

Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.

Между тем в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко через предписание НАЗК.

суд Юрий Витренко НАПК Денис Шмыгаль контракт отмена

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