В "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко из-за предписания НАПК

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранения председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - заявила Споттисвуд.

По ее словам, она общалась по этому поводу с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром юстиции Денисом Малюськой.

Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как нужно, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила глава наблюдательного совета.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.

Сам Витренко заявил, что будет обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности его назначения на эту должность.