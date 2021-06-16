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Правительство перераспределило финансирование на обновление городской инфраструктуры
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16 июня 2021, 20:46 430

Правительство перераспределило финансирование на обновление городской инфраструктуры

16 июня 2021, 20:46 430
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Фото из открытых источников
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Правительство во время заседания 16 июня перераспределило 350 миллионов гривен на финансирование проектов по обновлению инфраструктуры водо- и теплоснабжения в регионах, которые реализуются в сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на распоряжение Кабмина, обнародованное на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проекты развития городской инфраструктуры и меры в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве и реконструкцию и развитие системы коммунального водного хозяйства в Черновцах.

Отмечается, что средства перераспределены путем уменьшения объема предоставления кредита из государственного бюджета для реализации совместного с Европейским инвестиционным банком инвестиционного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет заработанные на "евробляхах" 1,4 млрд. грн. потратить на борьбу с COVID-19.

Кабмин

 
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