Минюст обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко
Министерство юстиции обжалует в суде предписание НАПК, где требуется отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минюста
"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суд. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время", - говорится в сообщении.
НАПК требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р.
Министр юстиции Денис Малюська добавил, что остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит:
- Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Юрием Витренко оно имело разовый характер и уже выполнено?
- Зачем отменять пункт 9 распоряжения КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?
- Распространяется ли ограничение, установленное законом "О предотвращении коррупции" на Витренко ввиду того, что он исполнял обязанности министра менее одного года?
- На момент принятия распоряжения КМУ Кабмин исполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Означает ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?
Напомним, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.
Сам Витренко заявил, что будет обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности его назначения на эту должность.