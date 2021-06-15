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В НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко
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15 июня 2021, 12:59 4

Минюст обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко

15 июня 2021, 12:59 4
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Фото из открытых источников
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Министерство юстиции обжалует в суде предписание НАПК, где требуется отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минюста

"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суд. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время", - говорится в сообщении.

НАПК требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р.

Министр юстиции Денис Малюська добавил, что остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит:

  • Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Юрием Витренко оно имело разовый характер и уже выполнено?
  • Зачем отменять пункт 9 распоряжения КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?
  • Распространяется ли ограничение, установленное законом "О предотвращении коррупции" на Витренко ввиду того, что он исполнял обязанности министра менее одного года?
  • На момент принятия распоряжения КМУ Кабмин исполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Означает ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?

Напомним, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.

Сам Витренко заявил, что будет обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности его назначения на эту должность.

Юрий Витренко

 
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