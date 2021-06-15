Минюст обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко

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Министерство юстиции обжалует в суде предписание НАПК, где требуется отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минюста

"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суд. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время", - говорится в сообщении.

НАПК требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р.

Министр юстиции Денис Малюська добавил, что остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит:

Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Юрием Витренко оно имело разовый характер и уже выполнено?

Зачем отменять пункт 9 распоряжения КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?

Распространяется ли ограничение, установленное законом "О предотвращении коррупции" на Витренко ввиду того, что он исполнял обязанности министра менее одного года?

На момент принятия распоряжения КМУ Кабмин исполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Означает ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?

Напомним, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.

Сам Витренко заявил, что будет обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности его назначения на эту должность.