Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении
Сейчас официального распоряжения относительно этого нет
Сейчас официального распоряжения относительно этого нет
Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на свое увольнение.
Об этом он написал в своем Facebook, передает RegioNews.
По его словам, он узнал об этом из новостей.
"Об" увольнении " узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - сообщил Коболев.
Об" увольнении " узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС никаких заявлений не писал.Posted by Andriy Kobolyev on Wednesday, April 28, 2021
Напомним, ранее стало известно, что сегодня на заседании Кабмина с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" уволили Андрея Коболева.
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