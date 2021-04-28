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28 апреля 2021, 15:47 371

Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении

28 апреля 2021, 15:47 371
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Сейчас официального распоряжения относительно этого нет
Сейчас официального распоряжения относительно этого нет
Фото: Страна
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Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на свое увольнение.

Об этом он написал в своем Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он узнал об этом из новостей.

"Об" увольнении " узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - сообщил Коболев.

Об" увольнении " узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС никаких заявлений не писал.

Posted by Andriy Kobolyev on Wednesday, April 28, 2021

Напомним, ранее стало известно, что сегодня на заседании Кабмина с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" уволили Андрея Коболева.

Кабмин Андрей Коболев Нафтогаз Украина увольнение

 
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