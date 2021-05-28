Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской ОГА

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Владимир Зеленский встретился с новоназначенной главой ОГА в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Он пожелал Марии Черной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в облгосадминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал Кировоградщины", - говорится в сообщении.

Справка. Мария Черная родилась в 1974 году в Кировоградской области. В 2003 году закончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко (специальность - педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература).

В 2015 году она также закончила Кировоградский национальный технический университет (специальность - управление финансово-экономической безопасностью).

С 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компаниивской РГА Кировоградской области. В августе 2011 года была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития Кировоградской ОГА. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Напомним, 26 мая Кабмин согласовал назначение главы Кировоградской ОГА

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