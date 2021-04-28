Решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина
Кабинет Министров опубликовал решение об увольнении Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Regionews.
В документе отмечается, что официальная причина увольнения - неудовлетворительная работа на этом посту.
Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Коболева Андрея Владимировича, уволив его с занимаемой должности 28 апреля 2021 года", - говорится в документе.
Этим же решением был назначен на пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который был временно исполняющим обязанности министра энергетики.
Кабинет Министров дал поручение министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко подписать контракты с Юрием Витренко и переназначенными членами наблюдательного совета.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Сейчас официального распоряжения на этот счет нет.