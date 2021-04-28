Решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина

В правительстве назвали официальную причину его отставки

В правительстве назвали официальную причину его отставки

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров опубликовал решение об увольнении Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Regionews.

В документе отмечается, что официальная причина увольнения - неудовлетворительная работа на этом посту.

Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Коболева Андрея Владимировича, уволив его с занимаемой должности 28 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Этим же решением был назначен на пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который был временно исполняющим обязанности министра энергетики.

Кабинет Министров дал поручение министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко подписать контракты с Юрием Витренко и переназначенными членами наблюдательного совета.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Сейчас официального распоряжения на этот счет нет.