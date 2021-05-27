Годовой тариф на газ: стало известно, сколько будут платить в Киеве
Компания "КиевГазЭнерджи" обнародовала летнюю цену газа для жителей столицы, ее установили на уровне 8,70 грн за кубометр
Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте компании.
В компании отметили, что обнародовали такую цену в условиях, когда нет соглашения о купле-продаже природного газа между "КиевГазЭнерджи" и "Нафтогазом", хотя все необходимые документы были направлены в апреле.
Из-за это газоснабжение киевлян осуществляется за счет газа, который ГП "КиевГазЭнерджи" закупает на открытом газовом рынке", - говорится в сообщении.
По данным компании, ее клиентами являются примерно 780 тысяч семей столицы и окрестностей.
Напомним, ранее премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского