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02 мая 2021, 13:20 6

Правительство просит просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава

02 мая 2021, 13:20 6
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Фото из открытых источников
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Правительство призывает наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Как пишет RegioNews об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Кабинет министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и предложил его членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета.

Правительство надеялось, что наблюдательный совет "Нафтогаза", "в продолжение лучших практик корпоративного управления, встанет на позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей". По мнению чиновников, это обеспечит надлежащее управление крупнейшей государственной компанией.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза" вместо Коболева.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Кабмин Нафтогаз Украина правительство Совет

 
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