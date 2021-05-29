Ляшко рассказал, кого из заместителей Степанова оставит в министерстве

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко оставит в министерстве на своих должностях трех заместителей своего предшественника Максима Степанова - Ирину Садовьяк, Ирину Микитчак и Ярослава Кучера

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда" по результатам встречи министра с журналистами.

В то же время со своих должностей уходят Светлана Шаталова и заместитель по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По словам министра, каждый из трех оставленных заместителей имеет 100 дней, чтобы "выполнить свои индикаторы" эффективности - впрочем сами индикаторы Ляшко пока не раскрывает, обещает их презентовать впоследствии.

Как объясняет Ляшко, заместителей своего предшественника он оставляет, чтобы сохранить институциональную память и не прерывать полностью процесс работы.

В то же время, министр уже подал на утверждение Кабмину кандидатуры новых двух заместителей - действующего исполняющего обязанности главы Центра общественного здоровья Игоря Кузина и Петра Емца, который ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.

Имя еще одного кандидата в заместители остается в тайне - в его распоряжении будут вопросы фармацевтической отрасли, трансплантации и европейской интеграции.

Напомним, ранее правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения.

Также СМИ узнали, кто может стать главным санитарным врачом вместо Ляшко. В Кабинет Министров внесли документы на кандидата на должность главного государственного санитарного врача вместо Виктора Ляшко, которого назначили министром здравоохранения.