Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза"
Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК " Нафтогаз Украины"
Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК " Нафтогаз Украины"
Сегодня на заседании Кабмина с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» уволили Андрея Коболева.
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Решение об увольнении с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева было принято на заседании Кабинета министров 28 апреля.
Как сообщалось, 16 февраля Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева. Он назвал несколько причин для принятия такого решения.
Сегодня в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова, - нардеп. Ранее в монобільшості заявили, что отставки Степанова не будет.
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