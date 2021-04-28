Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза"

Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК " Нафтогаз Украины"

Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК " Нафтогаз Украины"

Фото из открытых источников

Сегодня на заседании Кабмина с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» уволили Андрея Коболева.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Решение об увольнении с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева было принято на заседании Кабинета министров 28 апреля.

Как сообщалось, 16 февраля Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева. Он назвал несколько причин для принятия такого решения.

Сегодня в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова, - нардеп. Ранее в монобільшості заявили, что отставки Степанова не будет.