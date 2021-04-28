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28 апреля 2021, 15:47 243

Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза" вместо Коболева

28 апреля 2021, 15:47 243
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Фото: из открытых источников
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Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назначен главой "Нафтогаза", соответствующее решение было принято сегодня, 28 апреля.

Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Regionews.

В Правительстве отмечают, что 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича.

Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В Кабмине добавили, что временно исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Бойко Юрий Николаевич.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза".

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