Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза" вместо Коболева

Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании

Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании

Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назначен главой "Нафтогаза", соответствующее решение было принято сегодня, 28 апреля.

Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Regionews.

В Правительстве отмечают, что 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича.

Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В Кабмине добавили, что временно исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Бойко Юрий Николаевич.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза".