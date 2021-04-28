Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза" вместо Коболева
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назначен главой "Нафтогаза", соответствующее решение было принято сегодня, 28 апреля.
Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Regionews.
В Правительстве отмечают, что 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича.
Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
В Кабмине добавили, что временно исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Бойко Юрий Николаевич.
Напомним, 28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза".