Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Витренко главой "Нафтогаза"

Его назначили сроком на один год с 29 апреля

Его назначили сроком на один год с 29 апреля

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Оно размещено на Правительственном портале, передает Regionews.

Согласно документу, был утвержден отчет "Нафтогаза" за 2020 год, затем принято решение о неначислении дивидендов из-за убытков. Также была признана неудовлетворительной работа наблюдательного совета и правления компании.

Правительство досрочно прекратило полномочия всех членов наблюдательного совета компании, и решило объявить конкурс с 5 мая 2021 года.

Согласно распоряжению, Кабмин назначил главой компании Юрия Витренко.

Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 29 апреля 2021 года председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в документе.

Подписание контракта с Витренко и договоров с членами наблюдательного совета поручено министру экономики Игорю Петрашку.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.