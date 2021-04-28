Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Витренко главой "Нафтогаза"
Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".
Оно размещено на Правительственном портале, передает Regionews.
Согласно документу, был утвержден отчет "Нафтогаза" за 2020 год, затем принято решение о неначислении дивидендов из-за убытков. Также была признана неудовлетворительной работа наблюдательного совета и правления компании.
Правительство досрочно прекратило полномочия всех членов наблюдательного совета компании, и решило объявить конкурс с 5 мая 2021 года.
Согласно распоряжению, Кабмин назначил главой компании Юрия Витренко.
Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 29 апреля 2021 года председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в документе.
Подписание контракта с Витренко и договоров с членами наблюдательного совета поручено министру экономики Игорю Петрашку.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.