Фракция "Слуга народа" в четверг встретится с Ляшко

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В четверг, 20 мая, фракция "Слуга народа" проведет дополнительную встречу с кандидатом на должность министра здравоохранения Виктором Ляшко. На встрече главный санитарный врач ответит на вопросы нардепов

Об этом рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В четверг мы планируем дополнительную встречу Ляшко с фракцией, чтобы он ответил на вопросы нардепов, потому что на предыдущем заседании фракции не хватило времени, чтобы провести этот разговор, - сообщила она.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова.

В этот же день в Раде рассказали, есть ли голоса за назначение Ляшко главой Минздрава. Сейчас в парламенте нет единодушной поддержки кандидатуры заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Вчера фракция "Слуг народа" согласовала назначение Ляшко министром здравоохранения. Назначение состоится, скорее всего, в четверг.