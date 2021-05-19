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19 мая 2021, 12:34 7

В Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме

19 мая 2021, 12:34 7
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 19 мая, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект под номером №5512 "О местном референдуме"

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект зарегистрирован 19 мая и передан на рассмотрение руководству. Текст закона и сопроводительные документы пока на сайте не обнародованы.

Известно, что среди авторов законопроекта - первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко и заместитель Евгения Кравчук.

Ранее Стефанчук сообщил, что законопроект не устанавливает никаких ограничений на количество референдумов в год, но выносить на них можно всего один вопрос.

Напомним, Рада выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме.

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