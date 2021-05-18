Арахамия исключает кадровые ротации в правительстве до осени

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Об этом сказал Арахамия на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу, - сказал глава фракции.

В то же время он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может состояться в четверг.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова, также Петрашко уволили с должности министра экономики и отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия.

Также стало известно, что Рада 20 мая соберется на еще одно заседание, обнародована повестка дня. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 20 мая подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.