Арахамия исключает кадровые ротации в правительстве до осени
Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует отсутствие кадровых ротаций в правительстве до осени
Об этом сказал Арахамия на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу, - сказал глава фракции.
В то же время он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может состояться в четверг.
Как сообщалось, сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова, также Петрашко уволили с должности министра экономики и отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия.