Силовики приходили в дом, где живет Кличко: что известно

Фото: КГГА

Сегодня, 18 мая в дом в Киеве по улице Богдана Хмельницкого, в котором находится квартира мэра Киева Виталия Кличко, пришли силовики

Об этом Кличко сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Самого мэра Киева в квартире на тот момент не было, он уехал на тренировку

По его словам, силовики якобы пришли не к нему, а к соседям снизу, которые сдают квартиру в аренду. Он заявил, что "беспрецедентное давление на городские власти продолжается".

Сегодня утром, где-то, в 7 часов, когда я пошел на тренировку, в подъезд зашла группа вооруженных и в шлемах правоохранителей, которые находились там, пока я тренировался. Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей. На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей", - рассказал он.

Кличко отметил, что правоохранители также стучали в дверь его квартиры, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Работники какого именно органа пришли к дому, пока не известно.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.