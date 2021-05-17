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17 мая 2021, 21:48 675

Кличко требует у правоохранителей отчета

17 мая 2021, 21:48 675
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Мэр Киева интересуется статусом дел, документы по которым КГГА передала по итогам аудитов
Мэр Киева интересуется статусом дел, документы по которым КГГА передала по итогам аудитов
Фото из открытых источников
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Власти Киева обратились в правоохранительные органы с требованием предоставить отчет о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация (КГГА) передала документы по итогам внутренних аудитов.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в своем видеообращении на Facebook, передает RegioNews.

С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Из той информации, что имеем мы, на сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. Но вопрос: какова ситуация с другими делами? - интересуется Кличко.

Он добавляет, что сегодня проверки и обыски осуществляют "преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушениях, что выявили мы сами!"

Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?!- добавил он.

Кличко отметил, что материалы по некоторым делам город передал еще два года назад - в частности относительно департамента соцполитики. Кроме того, ряд коммунальных предприятий и структурных подразделений уже предоставлял по требованию правоохранителей те же документы, копии которых берутся в рамках следственных мероприятий в настоящее время.

Это все выглядит ангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шумиху и облить грязью столичную власть и меня лично, - считает Кличко.

Как сообщалось, сегодня Нацполиция пришла с обысками на Киевский электровагоноремонтный завод. Правоохранители расследуют хищение средств предприятия.

Раньше в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

обыски мэр правоохранители Виталий Кличко обращение

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