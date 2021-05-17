Кличко требует у правоохранителей отчета

Мэр Киева интересуется статусом дел, документы по которым КГГА передала по итогам аудитов

Мэр Киева интересуется статусом дел, документы по которым КГГА передала по итогам аудитов

Фото из открытых источников

Власти Киева обратились в правоохранительные органы с требованием предоставить отчет о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация (КГГА) передала документы по итогам внутренних аудитов.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в своем видеообращении на Facebook, передает RegioNews.

С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Из той информации, что имеем мы, на сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. Но вопрос: какова ситуация с другими делами? - интересуется Кличко.

Он добавляет, что сегодня проверки и обыски осуществляют "преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушениях, что выявили мы сами!"

Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?!- добавил он.

Кличко отметил, что материалы по некоторым делам город передал еще два года назад - в частности относительно департамента соцполитики. Кроме того, ряд коммунальных предприятий и структурных подразделений уже предоставлял по требованию правоохранителей те же документы, копии которых берутся в рамках следственных мероприятий в настоящее время.

Это все выглядит ангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шумиху и облить грязью столичную власть и меня лично, - считает Кличко.

Как сообщалось, сегодня Нацполиция пришла с обысками на Киевский электровагоноремонтный завод. Правоохранители расследуют хищение средств предприятия.

Раньше в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.