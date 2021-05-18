Силовики приходили в будинок, де живе Кличко: що відомо

Фото: КМДА

Сьогодні, 18 травня до будинку у Києві по вулиці Богдана Хмельницького, в якому знаходиться квартира мера Києва Віталія Кличка, прийшли силовики

Про це Кличко повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Самого мера Києва у квартирі на той час не було, він поїхав на тренування

За його словами, силовики нібито прийшли не до нього, а до сусідів знизу, які здають квартиру в оренду. Він заявив, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває".

Сьогодні вранці, десь о 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців. На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї”, - розповів він.

Кличко зазначив, що правоохоронці також стукали в двері його помешкання, що зафіксували камери відеоспостереження.

Працівники якого саме органу прийшли до будинку, наразі не відомо.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.