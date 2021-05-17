Минюст хочет аннулировать политическую партию бывшего многолетнего мэра Черновцов

Уже назначено очередное судебное заседание

Уже назначено очередное судебное заседание

Фото molbuk.ua

Министерство юстиции Украины намерено в судебном порядке аннулировать регистрацию еще одной политической партии из Черновцов – "Партии Черновчан".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на судебное решение Окружного административного суда города Киева.

Как свидетельствуют судебные материалы, Минюст обратился в суд с административным иском к "Партии Черновчан", в котором просит аннулировать регистрационное свидетельство политсилы, выданное 9 апреля 2019 года.

О причинах таких намерений министерства не сообщается.

Также известно, что очередное судебное заседание по этому делу назначено на 10.00 12 июля.

Как сообщает черновицкое издание molbuk.ua, "Партия Черновчан" зарегистрирована 9 апреля 2019 года в Черновцах на улице Доброго, 13/15. Ее председателем указана декан факультета математики и информатики Ольга Мартынюк.

Партия участвовала в местных выборах 2020 года: кандидатами в депутаты выдвигали экс-нардепа "БПП" Ивана Рыбака и бывших нардепов "Народного фронта" Максима Бурбака и Николая Федорука, который возглавлял город Черновцы от 1994 до 2010 года и которого считают фактическим лидером "Партии Черновчан".

Поскольку партия по итогам голосования не набрала 5% голосов избирателей, политсила не прошла в Черновицкой городской и областной советы.

Как сообщалось 13 мая, ОАСК просят аннулировать регистрацию черновицкой партии "Команда Михайлишина". Иск поступил от Минюста, причина пока неизвестна.