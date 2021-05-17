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17 мая 2021, 18:56 411

В Черкасской области адвокат хотел подкупить сотрудника СБУ

17 мая 2021, 18:56 411
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Он планировал наладить канал нелегальной миграции в Украину
Он планировал наладить канал нелегальной миграции в Украину
Фото: СБУ
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В Черкасской области задержали адвоката, который предлагал взятку работнику СБУ за помощь в легализации в Украине иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным следствия, он планировал наладить канал нелегальной миграции в Украину из государств с повышенной террористической угрозой.

Злоумышленник хотел наладить неправомерное "взаимодействие" с СБУ на постоянной основе. Причем был готов платить за "пакетное" оформление иностранцев, где за одного человека предлагал $400", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в одном из ресторанов Черкасской области во время передачи части взятки, ему сообщили о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

Напомним, на Ровенщине разоблачили группу рэкетиров, которые требовали $6,5 тыс. несуществующего долга.

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