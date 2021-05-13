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13 мая 2021, 11:54 251

Зеленский назначил нового главу Болградской РГА Одесской области

13 мая 2021, 11:54 251
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Распоряжение №484/2021-рп уже подписано
Распоряжение №484/2021-рп уже подписано
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Болградской районной государственной администрации Одесской области Геннадия Бамбуру, который до этого был главой Любашевской РГА.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, своим распоряжением №483/2021-рп от 12 мая, президент уволил Бамбуру с должности главы Любашевской районной государственной администрации Одесской области. При этом распоряжением №484/2021-рп назначил его главой Болградской РГА.

Назначить Бамбуру Геннадия Васильевича главой Болградской районной государственной администрации Одесской области", - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее Зеленский назначил председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева.

назначение Владимир Зеленский президент РГА Одесская область

 
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