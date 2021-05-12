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12 мая 2021, 18:54 17

Зеленский назначил пятерых судей в городских и районных судах Украины

12 мая 2021, 18:54 17
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Судьи назначены на Киевщине, Тернопольщине, Херсонщине и в Днепропетровской области
Судьи назначены на Киевщине, Тернопольщине, Херсонщине и в Днепропетровской области
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых судей в городских и районных местных общих судах Украины: двух в райсудах и трех в городских судах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

В соответствии с указами президента назначены двое судей в местных общих судах, соответственно, в Яготинском районном суде Киевской области и Кременецком районном суде Тернопольской области.

Назначены также двое судей городского суда в Херсонской области и один - в Днепропетровской области.

Соответствующие указы №190/2021 и №191\2021 "О назначении судей" обнародованы на сайте главы государства.

Назначение судей местных общих судов состоялось в соответствии с Конституцией Украины.

Как сообщалось, вчера Зеленский назначил главу Деснянской РГА Киева. Глава государства осуществил ряд кадровых назначений.

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