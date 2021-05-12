Зеленский назначил пятерых судей в городских и районных судах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых судей в городских и районных местных общих судах Украины: двух в райсудах и трех в городских судах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
В соответствии с указами президента назначены двое судей в местных общих судах, соответственно, в Яготинском районном суде Киевской области и Кременецком районном суде Тернопольской области.
Назначены также двое судей городского суда в Херсонской области и один - в Днепропетровской области.
Соответствующие указы №190/2021 и №191\2021 "О назначении судей" обнародованы на сайте главы государства.
Назначение судей местных общих судов состоялось в соответствии с Конституцией Украины.
Как сообщалось, вчера Зеленский назначил главу Деснянской РГА Киева. Глава государства осуществил ряд кадровых назначений.