Зеленский назначил пятерых судей в городских и районных судах Украины

Судьи назначены на Киевщине, Тернопольщине, Херсонщине и в Днепропетровской области

Судьи назначены на Киевщине, Тернопольщине, Херсонщине и в Днепропетровской области

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых судей в городских и районных местных общих судах Украины: двух в райсудах и трех в городских судах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента. В соответствии с указами президента назначены двое судей в местных общих судах, соответственно, в Яготинском районном суде Киевской области и Кременецком районном суде Тернопольской области. Назначены также двое судей городского суда в Херсонской области и один - в Днепропетровской области. Соответствующие указы №190/2021 и №191\2021 "О назначении судей" обнародованы на сайте главы государства. Назначение судей местных общих судов состоялось в соответствии с Конституцией Украины. Как сообщалось, вчера Зеленский назначил главу Деснянской РГА Киева. Глава государства осуществил ряд кадровых назначений.

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