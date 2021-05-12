Возле Офиса президента протестуют горняки

Протестующие требуют остановить разрушительные процессы в отрасли

Протестующие требуют остановить разрушительные процессы в отрасли

Фото Укринформ

В Киеве горняки проводят всеукраинскую акцию протеста возле Офиса Президента, требуя зарплаты и остановку разрушительных процессов в угольной отрасли.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Возле Офиса Президента начинается всеукраинская акция протеста горняков, - написал профсоюзный лидер и опубликовал видео с места происшествия.

Он отметил, что среди требований протестующих: рассчитаться с горняками государственных шахт по зарплатным долгам; остановить разрушительные процессы в угольной отрасли; установить адекватную цену на уголь; остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси; отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.

Протестующие пришли под Офис Президента под флагами профсоюза и с плакатами: "Голодным шахтерам – заработную плату", "Отдайте нам нашу зарплату!!!", "Наши семьи также хотят есть"," мы не быдло, мы не рабы, мы дочери и сыновья"," отдайте заработанные средства шахтерам" и другие.

Горняки громко стучат шахтерскими касками об асфальт.

Как сообщалось, 27 апреля шахтеры Донбасса предупреждали о протестах. Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. Сек. Сургая" - еще 76,353 млн грн.

7 мая на Луганщине 14 горняков бастовали под землей, требуя задолженную зарплату. Полиция открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам заработной платы.

В этот же день стало известно, что шахтерам перечислили лишь 237 млн грн на погашение миллиардного зарплатного долга. Также Минэнерго обратилось с предложением решения проблемы в Минфин.