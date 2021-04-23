09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
16:50  23 апреля
На Днепропетровщине на шахте произошел обвал: есть пострадавший
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 16:32 329

Рассмотрение дела Стерненко перенесли на середину мая из-за новых доказательств

23 апреля 2021, 16:32 329
Читайте також українською мовою
Одесскому активисту отказали в отводе судей
Одесскому активисту отказали в отводе судей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе коллегия судей апелляционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов активиста Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука, поскольку к делу были приобщены новые доказательства.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Перед решением коллегии судей Стерненко заявил, что против него действуют не только прокуроры, но и три судьи.

Он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, и в конечном итоге, привела к возникновению массовых протестов.

Сторона защиты настаивала, что Стерненко не дали возможности получить необходимую правовую помощь. Еще одной претензией к судьям является тот факт, что они разрешили приобщить к материалам дела дополнительные доказательства обвинения, хотя в суде первой инстанции их не было и защита обвиняемого не имела возможности с ними ознакомиться", - говорится в сообщении.

В результате, суд был перенесен на 14 мая, чтобы Сергей Стерненко и его защитники успели ознакомиться с новыми доказательствами.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

суд Одесса уголовное дело Сергей Стерненко активисты

Гражданин РФ разворовал 2,6 млн на ремонте дорог Киевской области - прокуратура
23 апреля 2021, 16:21
В Очакове неизвестный стрелял в военного, полиция проводит спецоперацию
23 апреля 2021, 14:23
Депутату Новокаховского горсовета бросили гранату во двор дома
23 апреля 2021, 14:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua