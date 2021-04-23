Рассмотрение дела Стерненко перенесли на середину мая из-за новых доказательств

Одесскому активисту отказали в отводе судей

Одесскому активисту отказали в отводе судей

Фото: из открытых источников

В Одессе коллегия судей апелляционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов активиста Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука, поскольку к делу были приобщены новые доказательства.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Перед решением коллегии судей Стерненко заявил, что против него действуют не только прокуроры, но и три судьи.

Он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, и в конечном итоге, привела к возникновению массовых протестов.

Сторона защиты настаивала, что Стерненко не дали возможности получить необходимую правовую помощь. Еще одной претензией к судьям является тот факт, что они разрешили приобщить к материалам дела дополнительные доказательства обвинения, хотя в суде первой инстанции их не было и защита обвиняемого не имела возможности с ними ознакомиться", - говорится в сообщении.

В результате, суд был перенесен на 14 мая, чтобы Сергей Стерненко и его защитники успели ознакомиться с новыми доказательствами.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.