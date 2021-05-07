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СБУ сообщила о подозрении в коррупции двум чиновникам "Львовгаза"
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07 мая 2021, 16:25 898

СБУ сообщила о подозрении в коррупции двум чиновникам "Львовгаза"

07 мая 2021, 16:25 898
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Как утверждают правоохранители, они занимались вымогательством взяток от предприятий и населения региона
Как утверждают правоохранители, они занимались вымогательством взяток от предприятий и населения региона
Фото: из открытых источников
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Работники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в совершении преступления двум чиновникам АО "Львовгаз", которым инкриминируют вымогательство взяток.

Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники обещали не реагировать на искусственно выявленные факты нарушений при эксплуатации газового оборудования и несанкционированного вмешательства в распределительную сеть газопровода.

Оперативники спецслужбы в марте этого года задержали одного из участников преступной схемы при получении взятки - 130 тыс. грн. Правоохранители установили причастность еще одного чиновника к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Обоим фигурантам уголовного дела сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица) Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от трех до семи лет. СБУ не разглашает должностей и имен чиновников. Известно, что мужчине, которого задержали первым, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

газ подозрение Львов уголовное дело коррупция Чиновник

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