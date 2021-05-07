СБУ сообщила о подозрении в коррупции двум чиновникам "Львовгаза"

Как утверждают правоохранители, они занимались вымогательством взяток от предприятий и населения региона

Как утверждают правоохранители, они занимались вымогательством взяток от предприятий и населения региона

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники обещали не реагировать на искусственно выявленные факты нарушений при эксплуатации газового оборудования и несанкционированного вмешательства в распределительную сеть газопровода.

Оперативники спецслужбы в марте этого года задержали одного из участников преступной схемы при получении взятки - 130 тыс. грн. Правоохранители установили причастность еще одного чиновника к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Обоим фигурантам уголовного дела сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица) Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от трех до семи лет. СБУ не разглашает должностей и имен чиновников. Известно, что мужчине, которого задержали первым, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.