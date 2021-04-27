Шахтеры Донбасса предупреждают о протестах

Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. С. Сургая" - еще 76,353 млн грн

Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. С. Сургая" - еще 76,353 млн грн

Фото с Facebook-страницы Михаила Волынца

В Угледаре Донецкой области профсоюзные лидеры ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское No1" и ГП "Шахта им. М. С. Сургая" направили открытое обращение в местные и центральные органы власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА "Вчасно".

Горняки заявляют о кризисных явлениях на градообразующих предприятиях Угледара и предупреждают о протестных настроениях не только в трудовых коллективах, но и в целом в Угледаре.

Беспрецедентный финансовый результат Угледарских государственных шахт за 2020 по сравнению с 2019 даже на фоне перманентно деградирующего госсектора угольной отрасли навевает подозрения об умышленном уничтожении предприятий, этот показатель в ГП "Шахтоуправление" Южнодонбасское No1 "достиг 487% со знаком" минус ", а ГП "Шахта им. М. С. Сургая "-" минус "33,4%, - говорится в обращении.

Авторы обращения добавляют, что в то же время "кризисные явления на градообразующих предприятиях Угледара вызывают значительное сокращение налоговых поступлений в местный бюджет, что ставит под угрозу полноценное функционирование Угледарской городской объединенной территориальной общины".

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины и нардепа Михаила Волынца, эта ситуация является результатом деятельности чиновников, которые создают условия для закупки электроэнергии и угля за границей, и таким образом поддерживают экономику и сохраняют рабочие места в других странах. Но разрушают украинские шахты.

Искусственное занижение цены на уголь, рост цены на электроэнергию, постоянное обесточивания шахт государственной формы собственности приводят к накоплению зарплатной задолженности перед шахтерами и делают невозможной рентабельную работу подчиненных Минэнерго государственных шахт, — заявил Михаил Волынец.

Он также констатирует, что "политика правительства в сфере системы ценообразования привела к тому, что на фоне чрезмерного роста тарифов на железнодорожные перевозки, товары и услуги, электроэнергию, необходимые для обеспечения жизнедеятельности угольных предприятий, цена на реализуемое угля не только остается низкой, но постоянно снижается. Целенаправленно делает экономику шахт убыточной".

Профсоюзный лидер также сообщил, что задолженность по заработной плате с начислениями в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн. Еще 76,353 млн грн — задолженность по заработной плате ГП "Шахта им. М. С. Сургая".

Шахтеры, профсоюзники предупреждают о протестных настроениях не только в трудовых коллективах, но и в целом в Угледаре, — отметил Михаил Волынец. — Люди устали выпрашивать свои честно заработанные деньги.

Штучне заниження ціни на вугілля, зростання ціни на електроенергію, постійне знеструмлення шахт державної форми... Posted by Михайло Волинець on Monday, April 26, 2021

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