Печерский суд разрешил провести обыски в Тупицкого - СМИ

Ему инкриминируют подкуп свидетеля и дачу заведомо ложных показаний

Ему инкриминируют подкуп свидетеля и дачу заведомо ложных показаний

Фото: из открытых источников

22 апреля Печерский районный суд города Киева разрешил Государственному бюро расследований провести обыски в отстраненного от должности председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает издание "Зеркало Недели" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Известно, что обыски планируют провести в рамках уголовного дела в отношении Виктора Татькова, бывшего председателя Высшего хозяйственного суда времен президента Виктора Януковича.

Печерский суд вынес 13 постановлений об обысках в квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы и у родственников Александра Тупицкого, отстраненного от должности главы Конституционного суда", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что Тупицкий и его окружение знают об обысках и на протяжении длительного времени противостояли принятию этих решений.

Следствие инкриминирует Александру Тупицкому подкуп свидетеля и дачу заведомо ложных показаний (ст. 386, ч.2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля.

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Сегодня освобожденных Зеленским Тупицкого и Касминина не впустили в здание Конституционного Суда.

Также сообщалось, что Тупицкий хочет провести спецзаседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение.