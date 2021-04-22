Хищение активов банка "Аркада": досудебное расследование против бывшего владельца завершено
Злоумышленники причинили имущественный ущерб АО АКБ "Аркада" на общую сумму 72 млн гривен
Злоумышленники причинили имущественный ущерб АО АКБ "Аркада" на общую сумму 72 млн гривен
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы правления АО АКБ "Аркада" Константина Паливоды и 8 других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
Так, владелец обанкротившегося банка "Аркада" вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управителем которых является АО АКБ "Аркада".
Путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ "Аркада" и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен.
По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка выведено еще 22 млн гривен.
Своими умышленными противоправными действиями участники организованной группы при содействии пособников причинили имущественный ущерб АО АКБ "Аркада" на общую сумму 72 млн гривен.
Экс-главе правления и 4 служащим АО АКБ "Аркада" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной группы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, и 4-м пособникам-руководителям подконтрольных обществ по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.
Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.
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