10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
18:09  29 марта
Боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Светлодарска - штаб
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 18:36 9

Тупицкий хочет провести спецзаседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение

29 марта 2021, 18:36 9
Читайте також українською мовою
Пресс-служба суда опубликовала копию его распоряжения в соцсетях
Пресс-служба суда опубликовала копию его распоряжения в соцсетях
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Уволенный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве специального заседания КСУ на 12 апреля.

Об этом сообщается в Facebook-странице Конституционного суда, передает RegioNews.

Известно, что заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Виктором Януковичем в 2013 году Александра Тупицкого главой КСУ.

Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба КСУ также разместила копию распоряжения Александра Тупицкого.

В документе говорится о том, что во время заседания будет рассматриваться вопрос увольнения Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина на основании указа Владимира Зеленского от 27 марта.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В тот же день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем.

29 марта Уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина не пустили в здание Конституционного Суда.

Также сообщалось, что после увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать.

заседание Конституционный суд КСУ указ Александр Тупицкий

Уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина не пустили в здание Конституционного Суда
29 марта 2021, 17:09
Зеленский уволил глав 19 РГА в Киевской, Донецкой и Черниговской областях
29 марта 2021, 12:41
После увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать
29 марта 2021, 12:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram