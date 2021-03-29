Тупицкий хочет провести спецзаседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение

Пресс-служба суда опубликовала копию его распоряжения в соцсетях

Пресс-служба суда опубликовала копию его распоряжения в соцсетях

Фото: из открытых источников

Уволенный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве специального заседания КСУ на 12 апреля.

Об этом сообщается в Facebook-странице Конституционного суда, передает RegioNews.

Известно, что заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Виктором Януковичем в 2013 году Александра Тупицкого главой КСУ.

Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба КСУ также разместила копию распоряжения Александра Тупицкого.

В документе говорится о том, что во время заседания будет рассматриваться вопрос увольнения Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина на основании указа Владимира Зеленского от 27 марта.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В тот же день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем.

29 марта Уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина не пустили в здание Конституционного Суда.

Также сообщалось, что после увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать.