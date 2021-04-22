На Закарпатье руководство Госгеокадастра организовало схему хищения земли - СБУ

Злоумышленники вывели из государственной собственности 26 участков площадью почти 54 га

Злоумышленники вывели из государственной собственности 26 участков площадью почти 54 га

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Организовал противоправную схему бывший и.о. начальника Госгеокадастра. Он привлек к "делу" новоназначенного главу учреждения и некоторых руководителей структурных подразделений. Участники сделки выделяли из государственной в частную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Ужгорода", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что злоумышленники вносили в Государственный земельный кадастр другие данные. Заказчики таких услуг получали земли с лесными угодьями под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что в 2020 году и.о. начальника ГУ Госгеокадастра, в частности, дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода в собственность 26 участков общей площадью почти 54 га. Установлено, что эти земли подлежали передаче в коммунальную собственность объединенной территориальной общине", - добавили в СБУ.

По этим фактам было открыто уголовное дело, следователи объявили подозрения руководителю областного Госгеокадастра, бывшему и.о. начальника Главного управления, начальнику одного из отделов и инженеру землеустроителю.

Напомним, в Ужгороде заместителя мэра задержали за пьяное вождение, он пытался скрыться от патрульных, чтобы избежать проверки на содержание алкоголя в крови.