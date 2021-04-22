Гладковский-старший решил судиться с детективами НАБУ

22 апреля они объявили в розыск его сына, которому инкриминируют участие в коррупционных схемах "Укроборонпрома"

22 апреля они объявили в розыск его сына, которому инкриминируют участие в коррупционных схемах "Укроборонпрома"

Фото: из открытых источников

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский решил подать в суд на Национальное антикоррупционное бюро из-за "преследования его семьи".

Об этом говорится в заявлении компании "Богдан", учредителем которой является Гладковский, передает RegioNews.

По его словам, НАБУ два года занимается "преследованием" семьи Гладковских-Свинарчуков, которое проявлялось "в различных формах процессуального террора".

Также экс-чиновник заявил, что решение подать в суд он принял, реагируя на "события последних суток".

Также по мнению Гладковского-старшего, правовой оценки нуждаются "публикации ложных данных со стороны НАБУ".

Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или придуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 апреля НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского.

21 декабря 2020 года НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке" появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня 2020 года САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского, его подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн.