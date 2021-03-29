Уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина не пустили в здание Конституционного Суда

27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года об их назначении судьями КСУ

27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года об их назначении судьями КСУ

Фото: из открытых источников

Работники государственной охраны не пустили в здание Конституционного суда уволенных указом президента судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом сообщает агентство УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что Тупицкий и Касминин пришли сегодня, 29 марта в суд, но на территорию и в здание их не пропустили представители государственной охраны.

Согласно указу президента о том, что отменены ваши предыдущие назначения, в настоящее время мы не можем допустить вас в здание", - сказал представитель охраны Александру Касминину.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В тот же день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем.