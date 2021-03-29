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29 марта 2021, 17:09 207

Уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина не пустили в здание Конституционного Суда

29 марта 2021, 17:09 207
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27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года об их назначении судьями КСУ
27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года об их назначении судьями КСУ
Фото: из открытых источников
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Работники государственной охраны не пустили в здание Конституционного суда уволенных указом президента судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом сообщает агентство УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что Тупицкий и Касминин пришли сегодня, 29 марта в суд, но на территорию и в здание их не пропустили представители государственной охраны.

Согласно указу президента о том, что отменены ваши предыдущие назначения, в настоящее время мы не можем допустить вас в здание", - сказал представитель охраны Александру Касминину.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В тот же день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем.

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